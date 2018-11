Baldur Ubellohde war damals 14 Jahre alt - ein Charlottenburger Junge, der sich in der Nähe vom Ku'damm in einen Bunker gerettet hatte. "Als ich da rauskam, sah ich als Erstes die Riesenflammen des Kirchendachs der Gedächtniskirche", berichtet er. "Das war so hell, man konnte die gefallene Oberleitung der Straßenbahn sehen. Ich bin dann fast mehr gestoplert als gegangen nach Hause, um zu sehen, was meine Eltern machen", so hat es Baldur Ubellohde einem rbb-Reporter vor 5 Jahren bei einer Gedenkfeier erzählt. Ubellohde ist dieses Jahr im März im Alter von fast 90 Jahren gestorben. Er war einer der letzten Zeitzeugen, der die Gedächtniskirche noch im ursprünglichen Zustand kannte und der in den 1950er Jahren miterlebte, dass sie nicht wiederaufgebaut wurde, um als Ruine ein Mahnmal gegen den Krieg zu sein. Doch nicht deshalb trägt sie den Namen Gedächtniskirche, sie wurde erbaut, um an Kaiser Wilhelm I. zu erinnern - auch wenn an den heute keiner mehr denkt.

Das hofft auch der Pfarrer der Gedächtniskirche. Martin Germer findet, in punkto Erinnerung gehe noch viel mehr. "Wir haben seit über 30 Jahren unten in der Turmruine die sehr prächtig mit Mosaiken ausgestattete Gedenkhalle, in der an die Geschichte dieser Kirche mit ihrer besonderen Bedeutung für Krieg und Frieden in der Welt erinnert wird. Aber in dieser Gedenkhalle ist alles so golden und prächig, dass man vergisst, dass man in einer Ruine steht", sagt Germer. "Deshalb ist es unser großes Ziel, Zugänge nach oben in die Ruine hineinzueröffnen, wo man ganz deutlich vor Augen hat, was Kriegszerstörung bedeutet."

Dass die Turmruine Ruine geblieben ist, finden Touristen im Jahr 2018 gut. So wie Heather aus Australien: "Ich glaube, wir müssen daran erinnert werden. In Maastricht habe ich ein ähnliches Gebäude gesehen, da haben sie den Kriegsschaden auch so gelassen. Ich finde, das ist eine gute Idee." "Aber die Menschen machen trotzdem überall Krieg", wirft ihr Mann Jeffrey ein. "Ja", gibt Heather zurück, "aber mit mehr Mahnmalen wie diesem, halten vielleicht mehr Leute inne und denken nach!"

Vor allem für junge Leute wäre das wichtig, meint der Pfarrer. Dass dafür in der Turmruine ganz schön viel gebaut werden müsste, schreckt ihn nicht. Germer möchte noch viel mehr: In das Foyer-Gebäude der Kirche soll ein Café und um das ganze Kirchen-Ensemble herum ein Außenlicht- und Leitsystem. Aus dem modernen Glockenturm allerdings bimmelt es dermaßen laut, dass der eigentlich keine Beschilderung braucht. "Da hängen sechs wunderbare Glocken drin, von denen normalerweise drei läuten, am Sonntag auch mal vier oder fünf und an den hohen kirchlichen Feiertagen alle sechs – wie zum Beispiel auch am vorigen Sonntag, als wir uns am Friedensläuten in Frankreich beteiligt haben."

Zur Erinnerung an die Bombennacht vor 75 Jahren werden die mächtigen Glocken auch wieder läuten und an die Zerstörung der ersten Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche erinnern. Drumherum werden der Abendverkehr tosen und die Shopper vom Ku'damm an der Kirche vorbeilaufen. Manche werden an der nördlichen Seite an ihren Stufen stehenbleiben - am Mahnmal für die Opfer des Terroranschlags vom Breitscheidplatz vor zwei Jahren. Dort brennen Grablichter, neben den eingravierten Namen der Toten liegen immer Blumen. Das ist gut so, sagt der Pfarrer.