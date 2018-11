Unbekannte zünden mehrere Autos in Friedrichshain an

Auf einem Firmengelände am Markgrafendamm in Berlin-Friedrichshain sind am Sonntagabend mehrere Autos durch einen Brand beschädigt worden. Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte zwei Fahrzeuge angezündet haben, zwei weitere Autos und ein Wohnwagen seien durch die Hitze beschädigt worden.