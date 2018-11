Feuer auf der Axel-Springer-Baustelle in Berlin-Mitte

Auf der Baustelle für die künftige Digitalzentrale des Medienkonzerns Axel Springer in Berlin-Mitte ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit insgesamt 125 Einsatzkräften zu dem Neubau an der Schützenstraße aus, teilte sie auf Twitter mit.

Der Brand wurde schnell gelöscht, es gab keine Verletzten.

Das Feuer war im zweiten Untergeschoss des Bürohauses ausgebrochen, das insgesamt 13 Stockwerke hat und gegenüber der Springer-Zentrale entsteht. Eine Konzernsprecherin sagte, Ausgangspunkt des Feuers sei der Maschinenraum eines Aufzugs für Lastwagen gewesen. Die Ursache war zunächst nicht bekannt.