In der Charité-Klinik Benjamin Franklin in Berlin-Steglitz hat es in der Nacht zum Mittwoch gebrannt. Verletzt wurde dabei niemand. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, entstand das Feuer im zweiten Untergeschoss. Es konnte rasch gelöscht werden. Der Rauch zog aber in weite Teile des Gebäudes.



50 Feuerwehrleute waren im Einsatz, am frühen Morgen liefen noch Kontroll- und Entrauchungsmaßnahmen.