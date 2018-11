In Berlin-Hellersdorf hat es in der Nacht zu Donnerstag in einem Hochhaus gebrannt. Mehrere Kellerverschläge standen in Flammen. Fünf Menschen wurden verletzt. Die Feuerwehr rückte mit 44 Kräften an, um den Brand zu bekämpfen.

Auch in Berlin-Zehlendorf hat es gebrannt. An der Onkel-Tom-Straße im Grunewald ist das Reetdach eines alten Wasserwerks in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war hier mit etwa 50 Kräften im Einsatz. Sie konnte verhindern, dass die Flammen auf den Wald übergreifen, wie ein Sprecher im Inforoadio sagte. Der Qualm zog in Richtung Nordosten.

Die Brandursache ist in beiden Fällen noch unklar.