Bei einem Brand in der Wohnung eines Sechsgeschossers in Berlin-Marzahn sind in der Nacht zu Mittwoch mehrere Bewohner verletzt worden. Einer von ihnen musste vor Ort wiederbelebt werden. Er wurde ebenso wie ein weiterer schwer Verletzter und drei weitere Personen ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Insgesamt mussten 43 Personen die Wohnungen in dem Block verlassen. Sie wurden dann in einer nahe gelegenen Schule betreut, wie es hieß.

Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die Wohnung brannte komplett aus.

