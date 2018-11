Rund ein Drittel des kommunalen Straßennetzes in Brandenburg ist mangelhaft. Das hat eine Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) ergeben, die am Montag in Potsdam vorgestellt wurde.

Nur 38 Prozent genügen laut der Studie den gesetzlichen Standards. Vor allem Anliegerstraßen und -wege sowie Erschließungsstraßen in kreisfreien Städten zeigten schlechte Ergebnisse.

"Das gemeindliche Straßennetz wird auf Verschleiß gefahren", sagte Potsdams Oberbürgermeister, Jann Jakobs (SPD), bei der Präsentation der Studie. Er ist auch Präsident des Brandenburger Städte- und Gemeindebundes.