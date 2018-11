ProLausitz Vetschau Donnerstag, 01.11.2018 | 20:48 Uhr

"Möchte man in eine Region investieren, die sich selber als abgehängt betrachtet. In ein kränkliches Land, welches ohne Hoffnung dahinsiecht. In vergrämte Menschen, die in dem Glauben leben im Stich gelassen worden zu sein."

Ich sehe ein anderes Land.

Ich sehe ein Land in dem große Industrie Platz hat, aber nicht richtig beworben wird. Ich sehe Menschen, die wieder nach Hause wollen in ihre Heimat und wenn ein großer Leuchtturm(Industrie) rufen sollte, dann sollte man einfach mal zeigen wie schön es bei uns ist. Und das fehlt mir - ein wenig mehr Hoffnung, aber das passt doch garnicht mehr in die Lausitz - ein Lachen, Freude und gar die Hoffnung - alles ist so schlecht. Aber...ich sehe das anders - mir gefällt es hier und ich habe mehr als Hoffnung und ich bin nicht allein.