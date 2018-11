Mann verbrennt in Michendorf in Auto

Ein Mann ist in einem Auto in Michendorf (Landkreis Potsdam-Mittelmark) verbrannt. Ein Polizeisprecher sagte rbb|24 am Samstag, der Wagen sei am Morgen auf einer Nebenstraße des Ortes unterwegs gewesen und dann in Flammen aufgegangen - warum, ist noch ungeklärt.

Anwohner entdeckten das brennende Auto und alarmierten gegen 7.45 Uhr die Feuerwehr. Die Helfer konnten den leblosen Mann darin nicht mehr retten. Seine Leiche war bereits völlig verbrannt.