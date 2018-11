Wieder ist in Brandenburg ein Wolf von einem Auto angefahren und getötet worden. Wie die Polizeidirektion Ost am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Unfall am Mittwochmorgen am Ortseingang von Wiesenau (Oder-Spree). Das Raubtier sei seinen Verletzungen erlegen, hieß es. Die Fahrerin des Autos blieb unverletzt.