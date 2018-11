Helmut Krüger Potsdam Donnerstag, 08.11.2018 | 19:45 Uhr

Auch wenn es rein oberflächlich eher nach "Schilda" klingt, so ist die Angelegenheit m. E. doch grundsätzlich und ist ähnlich gelagert wie auch bei Campingplätzen: Wird das Boot - wie offenbar allein aufgrund des Artikels - tatsächlich auf´s Wasser bewegt oder liegt es dauerhaft und unbeweglich an der Leine? Dient es als Boot, als was es ja gebaut worden ist oder dient es als unbewegte Behausung des Lebens, nur mit dem Unterschied zu anderen Wohnungen, dass der Grund nicht fest, sondern aus Wasser besteht?



Wenn ein Fahrrad im Fahrradständer nicht bewegt wird, sondern mit Werbeaufschrift Tage und Wochen unbewegt da steht, dann ist es Werbung, aber kein Fahrrad und ebenso verhält es sich bei Autos, die zuweilen aufmerksamkeitshaschend an einschlägigen Stellen von Kfz-Stellplätzen standen. Das scheint - aus gutem Grund - jetzt vorbei zu sein.



Nicht alles ist verwegene Bürokratie, auch wenn es zunächst danach aussieht.