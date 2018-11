Rinder, die geschlagen und getreten und vor ihrer Schlachtung nicht richtig betäubt wurden: Die heimlich gedrehten Aufnahmen in einem Betrieb in Ostprignitz-Ruppin haben nun Konsequenzen - die Firma darf bis auf Weiteres nicht mehr schlachten.

Die Missstände in einem Brandenburger Schlachthof im Kreis Ostprignitz-Ruppin haben juristische Konsequenzen: Das zuständige Veterinäramt hat am Freitag allen Mitarbeitern, die mit lebenden Tieren zu tun haben, den sogenannten Sachkundenachweis entzogen. Das bedeutet praktisch ein Arbeitsverbot. Daher darf in dem Betrieb Hakenberger Fleisch GmbH zunächst einmal nicht mehr geschlachtet werden. "Wir haben die Schlachtung untersagt, bis entsprechend geschultes Personal gefunden wird und noch einige andere Auflagen erfüllt wurden", sagte die Amtstierärztin des Kreises, Simone Heiland, am Freitag dem rbb.