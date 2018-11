Schüler der Montessori-Schule am Schlänitzsee in Potsdam haben ein 5.000 Jahre altes Steinbeil an die brandenburgische Denkmalpflege übergeben. Die Kinder hätten das Relikt aus der Jungsteinzeit beim Anlegen eines Beetes auf dem Schulgelände gefunden und die Experten benachrichtigt, teilte das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und das Archäologische Landesmuseum (BLDAM) am Dienstag mit.