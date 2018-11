Angesiedelt ist das zweijährige Projekt an der Universität Göttingen, wie die Einrichtung am Freitag mitteilte. Auch die Universität Kiel ist an den Forschungen beteiligt. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft unterstütze das Projekt mit rund 250.000 Euro, so die Uni Göttingen.

"Bislang waren aus der Mittelsteinzeit wenige Einzelgräber oder kleine Grabgruppen der mobilen Jäger und Sammler bekannt", sagte Terberger. "Der Bestattungsplatz in Groß Fredenwalde wurde offenbar bewusst von einer Gemeinschaft angelegt und über Jahrhunderte genutzt." Die Skelettreste seien so gut erhalten, dass sie mit naturwissenschaftlichen Methoden untersucht werden könnten.

Die Mehrzahl der Grabstellen wird in die Zeit um 6.000 vor Christus verortet, wie es hieß. Ein Bestattungsplatz wird in die Zeit um 5.000 vor Christus datiert, als bereits die ersten Bauern der Linienbandkeramik die Uckermark kolonisiert hätten. Das Gräberfeld eröffne daher die Chance, die letzten Jäger und Sammler vor und nach dem Beginn der "neolithischen Revolution" in Norddeutschland zu studieren und durch Pollenanalysen auch Umweltveränderungen in den Blick zu nehmen. Genetische Analysen sollten zeigen, ob es in dieser Zeit schon zu Vermischungen zwischen Ureinwohnern und ersten Bauern gekommen sei.