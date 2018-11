imago/Bernd Friedel Audio: Antenne Brandenburg | 09.11.2018 | Dominik Lenz | Bild: imago/Bernd Friedel

Vor der Bauern-Demo in Potsdam - Problem-Wölfe bekommen es mit den Umweltministern zu tun

10.11.18 | 08:25 Uhr

Am Samstag wollen Landwirte in Potsdam gegen die wachsende Zahl von Wölfen protestieren. Zugleich signalisieren die Umweltminister, den Abschuss problematischer Tiere künftig besser regeln zu wollen. Der BUND warnt vor einer Wiederausrottung der Wölfe.



Umwelt- und Naturschützer freuen sich, dass der Wolf seit einigen Jahren wieder heimisch in Deutschland geworden ist. Doch Landwirten treibt die steigende Zahl der Tiere die Zornesröte ins Gesicht. Seit Freitag können sie darauf hoffen, dass ihre Sorgen künftig ernster genommen werden, denn auf der Herbstkonferenz der Umweltminister in Bremen sind verschiedene Beschlüsse zum künftigen Umgang mit den Wölfen gefasst worden.



Bauernbund will am Samstag gegen Wölfe demonstrieren

Brandenburgs Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) lobte vor allem, dass der Bund bis spätestens zur Umweltministerkonferenz im kommenden Frühjahr eine "rechtssichere Grundlage zur Entnahme" - also zum Abschuss - von problematischen Wölfen vorlegen will. Zudem begrüßt der Minister die Ankündigung der EU-Kommission, Vorsorgemaßnahmen wie Zäune oder Hunde gegen Wolfsübergriffe komplett finanzieren zu wollen. Damit finde eine Brandenburger Forderung endlich Gehör in Brüssel, sagte Vogelsänger. Beim Bauernbund in Brandenburg dürften die Bremer Beschlüsse wohlwollend zur Kenntnis genommen werden. Am Samstag wollen die Landwirte in Potsdam gegen die "Ausbreitung der Wölfe" demonstrieren. Damit wollen sie ihrer Forderung Nachdruck verleihen, "große Teile Brandenburgs zur wolfsfreien Zone zu machen", heißt es im Aufruf des Bauernbundes. Überall, wo Menschen und Weidetiere sind, müssten Wölfe "konsequent gejagt werden". Neuesten Zahlen zufolge, hat sich der Wolf in der Mark weiter ausgebreitet. Ging man bislang von 26 Wolfsrudeln aus, so leben nach einem aktuellem Monitoring 37 Rudel in Brandenburg.

Umweltschützer fordern intelligentes Wolfsmanagement

Doch wie es mit den Wölfen weitergehen soll, ist äußerst umstritten. So hat der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) einen Tag vor der Anti-Wolf-Demo in Potsdam eine Petition gegen Panikmache im Zusammenhang mit dem Wolf gestartet. Dabei gehe es um "ein Wolfsmanagement mit intelligenten Lösungen". Damit wollen die Naturschützer ein Gegengewicht zu "polemischen Forderungen" aus der Politik und einiger Landnutzerverbände schaffen, teilte der BUND am Freitag in Potsdam mit. Dauerhafte und angemessene Maßnahmen zur Verminderung der "Konflikte mit dem Wolf" müssten zudem vom Umweltministerium besser gefördert werden. Wenn "wolfsfreie Zonen" so umgesetzt würden, wie derzeit unter anderem vom Bauernbund Brandenburg gefordert, habe dies "faktisch die Wiederausrottung des Wolfes" im Bundesland zur Folge, betonte Axel Kruschat, Landesgeschäftsführer des BUND Brandenburg.

Weidetierhalter sollen mehr Unterstützung bekommen

"Wir sehen, dass der Wolf den Weidetierhaltern Probleme macht und eine zusätzliche Herausforderung bei Ihrer Arbeit bedeutet", betonte Kruschat. Die Weidetierhalter müssten derzeit viele der Kosten des Mehraufwands für Maßnahmen zum Schutz ihrer Nutztiere alleine finanzieren. Dazu gehöre unter anderem der Unterhalt von Weideschutzzäunen. "Hier muss den Weidetierhaltern endlich mehr Unterstützung mit intelligenten Lösungen gegeben werden", erklärte Kruschat: "Die Unterstützung kann jedoch nicht darin liegen, die streng geschützte Tierart in Brandenburg wieder auszurotten."



Den Menschen ein möglichst reales Bild vom Wolf vermitteln

In seiner Petition fordert der BUND Brandenburg den Angaben zufolge dazu auf, den Dialog mit den Betroffenen zu erweitern und zu stärken. Auch müssten der gesamten Bevölkerung mehr Informationen über den Wolf zur Verfügung gestellt werden. Besonders im ländlichen Raum seien immer mehr Menschen verunsichert, hieß es. Diese Ängste dürften nicht einfach ignoriert werden. Damit die Menschen ein möglichst reales Bild vom Wolf bekommen, sei deshalb Aufklärung wichtig.

Deutscher Jagdverband fordert "angepasste Tötung"

Erst vor zwei Tagen hatte der Deutsche Jagdverband die Umweltminister des Bundes und der Länder aufgefordert, konkrete Lösungen zum Umgang mit verhaltensauffälligen Wölfen zu beschließen. Der Verband mit Sitz in Berlin appellierte am Mittwoch an die in Bremen tagende Umweltministerkonferenz, das Bundesnaturschutzgesetz zu novellieren. Eine angepasste Tötung von Einzeltieren oder Rudeln widerspreche nicht dem Schutzzweck.



Nötig seien klare Kriterien, die von der ländlichen Bevölkerung verstanden und mitgetragen würden, sagte Helmut Dammann-Tamke vom Präsidium des Verbandes: "Es geht um die Herstellung eines Sicherheitsgefühls vor dem größten heimischen Fleischfresser." Dem Verband zufolge, sind Wölfe verhaltensauffällig, wenn sie sich auf Nutztiere spezialisiert haben und sich mehrfach menschlichen Siedlungen näherten. Eine "Vergrämung", also Vertreibung der Wilderer sei in der Praxis nicht möglich.