Mehr als 100 Kinder und Jugendliche haben am Halloween-Abend in Berlin mit gefährlichen Attacken für Polizeieinsätze gesorgt. Nach Mitteilung der Polizei wurden etwa 65 Beteiligte im Alter zwischen 10 und 16 Jahren kontrolliert. Eine große Gruppe von ihnen stehe im Verdacht, in Berlin-Schöneberg unter anderem eine Radfahrerin mit einem Böller beworfen zu haben. Die Frau habe einen Schock erlitten.



Aus der gleichen Gruppe heraus seien in der Pallasstraße/Potsdamer Straße ein BVG-Bus und weitere Fahrzeuge mit Eiern und Böllern beworfen worden. Außerdem habe in der Goebenstraße/Ecke Steinmetzstraße ein maskierter Unbekannter aus einer rund 40-köpfigen Gruppe heraus einen Brandsatz auf ein Polizeiauto geworfen. Die mit brennbarer Flüssigkeit gefüllte Flasche verfehlte den Wagen. Ein weiterer Brandsatz wurde in der Nähe gefunden. Verletzt wurde niemand. Beide Taten stünden in Zusammenhang, hieß es.