Zwei Brüder für Brandserie in Welzow verurteilt

Das Amtsgericht Cottbus hat am Dienstag zwei Brüder für eine Brandserie in Welzow (Spree-Neiße) verurteilt. Ein 19-Jähriger bekam eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten. Er muss außerdem eine Entziehungskur machen, um seine Alkoholsucht in den Griff zu bekommen. Sein elf Jahre älterer Bruder muss für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis.