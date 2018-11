Die Bundespolizei ist am Dienstagmorgen in drei Bundesländern gegen mutmaßliche Schleuser vorgegangen. Polizisten durchsuchten kurz nach 6 Uhr insgesamt 47 Wohnungen und Geschäftsräume in Berlin, in Teltow (Brandenburg) und auch in Nordrhein-Westfalen.

Festgenommen wurden drei Deutsche im Alter von 51 bis 63 Jahren und ein 40 Jahre alter Serbe, wie die Polizei mitteilte. Ihnen wird vorgeworfen, rund 200 Scheinehen arrangiert und Heiratsurkunden gefälscht zu haben, um europäische Aufenthaltsgenehmigungen zu bekommen.

Dazu hätten die Täter vor allem Frauen aus dem süd- und osteuropäischen Raum rekrutiert. Die Männer kamen meist aus Pakistan, Albanien und Nepal und sollen jeweils bis zu 16.000 Euro für eine Scheinehe gezahlt haben. An den Razzien am Dienstagmorgen waren etwa 570 Polizisten beteiligt.