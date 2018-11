Reizgas, Messer, gefährliche Gegenstände: Drei Monate kontrolliert langt die Bundespolizei in Zügen und Bahnhöfen zwischen Zoo und Lichtenberg. Am ersten Wochenende haben sie mehrere Gegenstände eingezogen - auch einen Schraubenzieher.

Zum Auftakt ihrer verstärkten Kontrollen auf Bahnhöfen und in Zügen hat die Bundespolizei in Berlin mehr als 300 Menschen kontrolliert. Dabei seien mehrere verbotene Gegenstände sichergestellt worden, sagte ein Sprecher am Sonntag der Nachrichtenagentur dpa. Die große Mehrheit der Fahrgäste habe sich jedoch in den Nächten zum Samstag und zum Sonntag an das Mitführverbot von gefährlichen Gegenständen gehalten. Das Verbot gilt für drei Monate und in allen Zügen sowie auf den Bahnhöfen zwischen Zoo und Lichtenberg.

Die sogenannte Ordnungsverfügung bietet der Polizei mehr Kontrollmöglichkeiten als sonst. Sie kann somit jeden Menschen durchsuchen, auch ohne dass es konkrete Verdachtsmomente gibt - und dabei auch verbotene und versteckte Waffen finden wie Schlagringe oder bestimmte Messerarten. Im Sommer war es in der Hauptstadt bereits an einem Wochenende getestet worden.