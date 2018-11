Ingo Rößler Berlin Freitag, 23.11.2018 | 13:13 Uhr

ENDLICH: Ist jetzt wirklich keine Revolution, denn in Asien (Singapur, China, Hong Kong, Korea etc.) sein 15-20! Jahren üblich und sehr praktisch, Die vom Autoren vermutete Verwirrung wird so gelöst, dass schon auf dem Bahnsteig Umgebungspläne hängen, bevor man also den falschen Aufgang benutzt. Warum die BVG das noch testen will, ist mir ein Rätsel, gute Beispiele gibt es mehr als genug!