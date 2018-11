Ein BVG-Rufbus "BerlKönig" ist in Berlin-Mitte in der Nacht zum Freitag mit einem Kleintransporter zusammengestoßen. Bei dem Unfall auf der Torstraße soll es auch Verletzte gegeben haben. Genauere Informationen lagen der Polizei am Vormittag noch nicht vor. Fotos zeigen die beiden schwer beschädigten Autos.

Den neuen Rufbus-Dienst "BerlKönig" gibt es seit September in der östlichen Berliner Innenstadt. Nutzer können die Kleinbusse per Handy-App bestellen. Das System bündelt passende Anfragen zu einer Fahrgemeinschaft. Hinter dem Dienst stehen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und ViaVan, ein Gemeinschaftsunternehmen von Mercedes-Benz und des US-Unternehmens ViaVan. Es hat ähnliche Dienste schon in Amsterdam und London sowie in Chicago, New York und Washington D.C. eingeführt.