Bild: imago/Stefan Boness

Streit um Coffeeshop - Richter weisen Klage auf Legalisierung von Cannabis ab

28.11.18 | 17:32 Uhr

Die Forderungen, Cannabis zu legalisieren, werden lauter. In Berlin zog nun ein pensionierter Rechtsanwalt vor Gericht, weil er einen Coffeeshop nach Amsterdamer Vorbild eröffnen will. Doch das Verwaltungsgericht hat seine Klage am Mittwoch abgewiesen.



Das Verwaltungsgericht Berlin hat am Mittwoch die Klage eines pensionierten Rechtsanwalts abgewiesen, der in Berlin einen Coffeeshop nach Amsterdamer Vorbild eröffnen wollte, um dort Cannabis-Produkte zu verkaufen. Die Frage, ob Cannabis legalisiert werden könne, sei von so grundsätzlicher Natur, dass dies nur durch ein vom Bundestag verabschiedetes Gesetz beschlossen werden könne, sagte der Sprecher des Gerichtes, Stephan Groscurth, rbb|24.

Verwaltungsgericht sieht Zuständigkeit beim Gesetzgeber

Der Kläger wollte die Bundesregierung dazu zwingen, eine Rechtsverordnung zu erlassen, mit der Cannabis aus den Anlagen I und III zum Betäubungsmittelgesetz (BtMG) gestrichen werden sollte. Dabei berief er sich auf Paragraph 1 Abs. 2 BtMG. Dieser ermächtigt die Bundesregierung, die Anlagen unter bestimmten weiteren Voraussetzungen mit Zustimmung des Bundesrates zu ändern. Am Mittwoch stellte das Verwaltungsgericht klar, dass dies im Falle von Cannabis Sache des parlamentarischen Gesetzgebers sei. Die Klage sei daher unbegründet. Zudem habe sich der Bundestag in den letzten Jahren wiederholt mit der Freigabe von Cannabis auseinandergesetzt und sei gegenwärtig offenkundig nicht zu einer Legalisierung bereit, hieß es in einer am Mittwoch verbreiteten Pressemitteilung des Gerichtes. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Eine Berufung vor dem Oberlandesgericht Berlin-Brandenburg ist möglich.

Kläger hält Cannabis-Verbot für "absurd"

Zur Begründung hatte der Kläger zahlreiche wissenschaftliche Studien und Experten angeführt, wonach das Kiffen nach derzeitiger Erkenntnislage weder für die körperliche und geistige Gesundheit noch für die Gestaltung des sozialen Zusammenlebens eine erhebliche Gefahr darstellt. Insbesondere der Vergleich zu Alkohol und Tabak lasse das Cannabis-Verbot absurd erscheinen und sei ein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Alkohol und Tabak seien sehr viel gesundheitsschädlicher, aber trotzdem legal, argumentierte der Kläger.



Verwaltungsgericht verweist auf Karlsruhe

Auch habe sich das in Deutschland geltende Verbot hinsichtlich der Gefahrenprävention als nicht effektiv erwiesen, weil die Konsumentenquote "drastisch nach oben" gehe, wie der Rechtsbeistand des Klägers, Rechtsanwalt Volker Gerloff, am Mittwoch erklärte. Das strenge Verbot sei "völlig wirkungslos". Der Kläger führt zudem an, dass das Verbot von Cannabis unzulässig seine Berufsfreiheit einschränke. Für das Gericht spielte diese Argumentation keine Rolle. In der Öffentlichkeit und in den Parlamenten werden seit vielen Jahren über die Legalisierung von Cannabis gestritten. Selbst wenn das Betäubungsmittelgesetz verfassungswidrig sei, könne dieser Zustand nicht durch das Verwaltungsgericht, sondern nur durch den Gesetzgeber beseitigt werden, teilte das Gericht mit. Im Zweifelsfall sei eine Verfassungsklage möglich.

Bundesregierung sieht nach wie vor Gesundheitsgefahren

Auch die Vertreter des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) wiesen die Vorwürfe des Klägers zurück und sehen den Fall eher beim Bundesverfassungsgericht aufgehoben. Die Bundesregierung könne nicht einfach eine Verordnung kippen, ohne dass Bundestag und Bundesrat die Voraussetzungen dafür schafften, hieß es. Zudem seien die Gesundheitsgefahren des Cannabis-Missbrauchs vor allem bei Jugendlichen und Heranwachsenden "medizinisch erwiesen", sagte Oliver Ewald, Sprecher beim BMG am Mittwoch rbb|24. Die Entwicklung einer Cannabisabhängigkeit sei "keine Seltenheit", das Risiko für psychische Störungen, wie etwa Depressionen, Angsterkrankungen und Psychosen erhöhe sich. Dies gehe auch aus der Ende 2017 veröffentlichten Studie "Cannabis: Potential und Risiken. Eine wissenschaftliche Analyse" (CaPRis) hervor. Eine Kurzfassung von CaPRis findet sich auf der Website des Ministeriums [externer Link].