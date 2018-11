Am 21. Oktober hat das Peng-Kollektiv das Portal "Cop Map" freigeschaltet, seitdem haben Nutzer rund 7.000 Meldungen über Aktionen der Berliner Polizei hinterlassen. Insgesamt haben die Initiatoren bislang 31.404 Meldungen registriert. Auf Anfrage von rbb|24 sagte Niklas John, Mitglied des Peng-Kollektivs, die Internet-Seite habe in Berlin eine "breite Basis", regelmäßig würden neue Meldungen eingehen. Auch aus Brandenburg hätten sich Nutzer an der Aktion beteiligt, 1.280 Polizeiaktionen seien aus der Mark eingegangen.

Eine Karte mit dem martialisch klingenden Titel "Drohende Gefahr - Cop Map - Melde Cops in deiner Nähe" [externer Link] soll in Echtzeit zeigen, wie präsent die Polizei in der Öffentlichkeit ist. Nutzer können über eine App die Standorte von Überwachungskameras, Streifenwagen oder Personenkontrollen melden – und das weltweit. Die meisten Meldungen seien laut John aber aus Großstädten wie Berlin und München gekommen, wo die Initiatoren des Peng-Kollektivs sowie der "Polizeiklasse München", ein Zusammenschluss von Künstlern der Akademie der Bildenden Künste in der bayrischen Landeshauptstadt, vorwiegend aktiv sind.