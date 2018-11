Mehrere Menschen sind in Berlin-Friedrichshain von mutmaßlichen Drogendealern angegriffen worden. Offenbar wollten sie keine Drogen kaufen. Bei einem der beiden Vorfälle in der Nacht zu Samstag wurde ein 21-Jähriger mit einem Messerstich in den Rücken verletzt, wie die Polizei mitteilte. In dem anderen Fall stürzte ein 52-Jähriger und schnitt sich an Glasscherben an der Hand.