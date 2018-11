Für die Aufforstung von Brandenburger Wäldern mit Eicheln gibt es in diesem Jahr genug Früchte. In den vergangenen zwei Monaten wurden mehr als 200 Tonnen Eicheln per Hand gesammelt, teilte das Umweltministerium am Mittwoch mit. Davon seien 148 Tonnen Eicheln der Traubeneiche, 51 Tonnen von Stiel- und zwei Tonnen Roteichen.



Wie die Landesstelle für forstliches Vermehrungsgut auf Anfrage von rbb|24 angab, ist das ein Spitzenergebnis der vergangenen 20 Jahre. Nur 2007 sei ähnlich viel gesammelt worden, hieß es.