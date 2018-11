Einbruch im Haus von Vizekanzler Scholz in Potsdam

Unbekannte Täter haben am Freitag in das Potsdamer Mehrfamilienhaus eingebrochen, in dem auch Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) mit seiner Frau, der brandenburgischen Bildungsministerin Britta Ernst (SPD), wohnt. Betroffen war laut Polizei nicht die Wohnung des Vizekanzlers, sondern die eines Nachbarn. Dort erbeuteten die Einbrecher EC-Karten und andere Wertgegenstände.