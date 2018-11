"Es war klar, dass am Ende wieder alles an uns hängen bleibt", hatte hingegen BVG-Sprecherin Petra Reetz am Dienstag erklärt. Zuvor war eine Zusammenarbeit zwischen Verkehrsberieben und Senat bei der Bereitstellung von Kältebahnhöfen gescheitert: Es seien einfach keinen geeigneten Standorte gefunden worden, hieß es vom Senat. "Der Senat hat keine Regelung gefunden", sagte dagegen BVG-Sprecherin Reetz. "Ich kann Ihnen ganz offen sagen, dass wir darüber enttäuscht sind." Zuvor hatte die BVG Schlafplätze in der Nähe der Gleise aus Sicherheitsgründen untersagt. Die Suche nach nicht genutzten Räumlichkeiten in den U-Bahnhöfen blieb dann zunächst erfolglos.

"Wir arbeiten mit Hochdruck daran", sagte Regina Kneiding, Sprecherin der Senatsverwaltung für Soziales am Mittwochabend rbb|24. Allerdings sei noch unklar, wie schnell die nötige Infrastruktur an beiden Bahnhöfen geschaffen werden kann. Das Angebot der BVG sei "sehr kurzfristig" gemacht worden.

Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) hatte dann aber am Dienstag den Druck auf das landeseigene Unternehmen erhöht. Der Landesbetrieb müsse seine soziale Verantwortung für die Stadt wahrnehmen, deswegen sollte das Unternehmen wieder Kältebahnhöfe für Obdachlose zur Verfügung stellen. "Wir sehen die BVG in der Pflicht", so Breitenbach.

Daraufhin bot die BVG zunächst einen nicht genutzten Fußgängertunnel im U-Bahnhof Alexanderplatz an - was aus Sicherheitsgründen aber verworfen wurde. Es folgte schließlich das Angebot für die U-Bahnhöfe Moritzplatz und Lichtenberg. Die muss nun der Senat prüfen. Wie schnell das geht, könnte die Senatsverwaltung für Soziales allerdings nicht sagen.

In Berlin fiel am Mittwochabend in einigen Stadtteilen derweil der erste Schnee, die Temperaturen in der Nacht zum Donnerstag sollen um zwei Grad liegen.

Sendung: radioBerlin 88,8, 21.11.2018, 10:30 Uhr