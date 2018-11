Die Flatter-Ulme ist der Baum des Jahres 2019. Das teilte die Silvius-Wodarz-Stiftung am Freitag in Berlin mit, die die Auszeichnung seit 1988 organisiert. Über die Vergabe entscheidet ein Kuratorium aus Vertretern von Umweltorganisationen.

Die Flatter-Ulme (Ulmus laevis) ist in Deutschland selten. Wie die bekannteren Berg- und Feld-Ulmen bevorzugt sie feuchten Untergrund, etwa in Flussauen und Feuchtwäldern. Als einzige

heimische Baumart kann sie Wurzeln wie ein Urwaldriese in tropischen Regenwäldern ausbilden.

Die Flatter-Ulme hat ihren Namen von ihren buschigen Blütenständen, die bei Wind quasi "tanzen". Sie kann bis zu 35 Meter hoch werden. Das Holz ist schön gemasert, lässt sich aber schwer bearbeiten.

In Deutschland kommt die Flatter-Ulme zum Beispiel im Oberrheingraben, entlang der Donau, in der Rhein-Main-Ebene, im Spreewald und an der Mittleren Elbe vor. Weil es kaum noch Flatter-Ulmen gibt, steht der Baum jedoch in vielen Bundesländern auf der Roten Liste der gefährdeten Arten.