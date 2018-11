Um die Gefahr von Vogelschlag an Berliner Flughäfen zu minimieren, setzt die Flughafengesellschaft auf tierische Hilfe: Die ungarische Vorstehhündin Lea trainiert seit rund vier Wochen auf den Rollfeldern des Flughafen Berlin Brandenburg (BER), Krähen und andere Vögel von den Betriebsflächen zu vertreiben. Zudem ist sie am Flughafen Tegel im Einsatz.

"Vogelschlag in den Triebwerken ist eine ernste Gefahr für startende und landende Flugzeuge", erläuterte Flughafensprecherin Kathrin Westhölter am Montag. "Lea ist sehr flexibel einsetzbar und soll die Vergrämungsmaßnahmen mit Blitzlichtern, Pyrotechnik und Schreckschussanlagen ergänzen", erklärte die Flughafensprecherin. Vom kommenden Jahr an soll die Hündin auf den Berliner Flughäfen zweimal täglich auf Streife gehen und Vögel verjagen. Zunächst hatte die "B.Z." über die Hündin berichtet.