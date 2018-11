Ein Toter nach Wohnungsbrand in Pankow

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Berlin-Pankow haben die Rettungskräfte einen toten Mann gefunden.

"Wir wurden am frühen Montagmorgen alarmiert und fuhren mit einem größeren Aufgebot nach Französisch Buchholz", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. In dem Gebäude seien aus noch ungeklärter Ursache Einrichtungsgegenstände in Brand geraten, hieß es.

Mehr Einzelheiten zu dem Einsatz, zu Brandursache und den Umfängen der Schäden waren zunächst nicht bekannt. Nach Angaben der Berliner Polizei ermittelt das Landeskriminalamt.