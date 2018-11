Streit vor Lokal in Gesundbrunnen

Zwei Wochen nach einem blutigen Streit im Berliner Stadtteil Gesundbrunnen hat die Polizei fünf Verdächtige in Berlin und Brandenburg festgeommen. Gegen die Beschuldigten lagen Haftbefehle vor. Außerdem wurden sechs Durchsuchungen in Berlin und Brandenburg durchgeführt. An dem Einsatz waren 100 Ermittler beteiligt - unter ihnen Mitglieder von Spezialeinheiten.