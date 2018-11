Gartz in der Uckermark

Nach der Schließung des einzigen öffentlichen Spielplatzes in Gartz suchen Eltern nun selbst nach einer Lösung. Der Spielplatz der 2.500 Einwohner zählenden Kleinstadt in der Uckermark war im Mai wegen, so der Amtsdirektor, Baufälligkeit geschlossen wurde. Ein neuer war erst einmal nicht geplant.