Seit 50 Jahren gewährt die Gefangenen-Zeitung "Lichtblick" regelmäßig Einblick in das Leben von Berliner Strafgefangenen. Dieses Jubiläum wird am Donnerstag in der JVA Tegel gefeiert, mit dabei auch Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne).

Der "Lichtblick" ist die auflagenstärkste und am längsten durchgängig existierende Gefangenenzeitung Deutschlands. Herausgegeben wird sie mindestens vier Mal im Jahr von den Häftlingen der JVA Tegel. Mit einer Auflage von derzeit 8.500 Stück wird der "Lichtblick" nicht nur bundesweit, sondern auch in viele andere Länder vertrieben und erreicht mehr als 40.000 Leser und Leserinnen, heißt es auf der Internetseite der Zeitung.