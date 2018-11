Gerade Kinder haben ihre ganz eigenen Vorstellungen davon, was gerecht ist und was nicht. Das sagen Dorothee Blauert und Andreas Bodemann von der Erziehungs- und Familienberatung im Berliner Bezirk Spandau.

Gerechtigkeit ist offenbar eine Sache, die wir im Laufe des Lebens anders kategorisieren und erleben. Zum Beispiel siebenjährige Zwillinge: Für sie ist Gerechtigkeit, dass jeder das Gleiche bekommt. Sie nehmen dafür auch in Kauf, dass ihnen mal etwas nicht gefällt, nur damit es keinen Streit gibt. Ist es ein kindlicher Ansatz?

Blauert: Das Gefühl der Kinder ist zwar sicherlich am Anfang so: Gerecht ist, wenn wir alle das Gleiche haben. Sobald sie aber mehr verstehen, was passiert, können sie ihre eigenen Gefühle in Bedürfnisse übersetzen. Das ist in der Regel zum Ende der Kindergartenzeit und Beginn der Schulzeit. Dann können sie auch eher formulieren, was sie wirklich möchten, und ob sie wirklich das Gleiche wie beispielsweise die Zwillingsschwester haben möchten oder vielleicht ein anderes Bedürfnis haben.

Dann geht es darum, dass das auch artikuliert wird. Vielleicht müssen Kinder auch mal lernen, dass es Auseinandersetzungen darum geben kann, wenn die Bedürfnisse nicht mehr korrespondieren.