Verwirrung um Vor- und Rufnamen - Als Opa Werner einfach durch Erich ersetzt wurde

01.11.18 | 08:15 Uhr

Die ersten 30 Jahre meines Lebens hieß mein Opa für mich Werner. Er selbst nennt sich schon immer so. Doch bei einer Reise tritt unerwartet Erich in unser Leben. Der Mann ohne Vorgeschichte verdrängt seitdem meinen Opa - nun haben beide die Wahl. Von John Hennig



Kurz vor der Reise nach Valparaiso trat Erich in unser Leben. Der Mann ohne Vita war schon länger da, ohne dass wir ihm sonderlich Aufmerksamkeit schenkten. Meist war er nur eine Randnotiz. Doch nun schickte er sich an, meinen Opa Werner zu ersetzen, ohne dass der gegangen war. Vor vier Jahren war das. Es kam für alle plötzlich, selbst für meine Oma Elvira, die sich nun an Erich gewöhnen musste. Fortan ging sie mit Erich auf Reisen, nicht mehr mit Werner.



Mehr zum Thema MRZ seit 2010 - Immer nur ein Vorname Seit 2010 kam es zu Problemen bei Ausweisdokumenten. Damals wurde ein neues Format für die maschinenlesbare Zone (MRZ) bei Pässen und Personalausweisen eingeführt, orientiert an den Empfehlungen der internationalen Organisation für zivile Luftfahrt. Zuvor wurde in die MRZ nur ein Vorname eingetragen. In der Regel konnte man selbst aussuchen, welcher Vorname. Personen mit mehreren Vornamen nahmen meist den Rufnamen. Seit der Umstellung werden alle Vornamen in die MRZ integriert - von links nach rechts aus der Geburtsurkunde. Das bedeutet: Wegen der begrenzten Zeichenzahl können nicht immer alle Vornamen in die MRZ übertragen werden. Unter Umständen steht also der Rufname nicht in der MRZ.

Mit 76 Jahren ist Erich einfach da

Die Geschichte von Erich ist schnell erzählt. Er wurde am 22. Juli 1938 geboren, wie Werner auch. Schon kurz darauf verliert sich die Spur. Während Werner in Brandenburg an der Havel die Nikolaischule besucht, danach eine Tischler-Lehre und den Militär-Dienst absolviert, später noch in Leipzig studiert und als Transportunternehmer im Osten das Privileg hat, durch ganz Europa reisen zu dürfen, ist Erich ein unbeschriebenes Blatt. Doch als Werner schließlich das vereinte Deutschland, Europa und die Welt erkundet, ist Erich im zarten Alter von 76 Jahren plötzlich einfach wieder da.

Im Herbst 2014 will er über den ADAC eine Reise antreten, von Valparaiso über die Südsee nach Sydney. Doch der Automobilclub stutzt, weil Erich gar kein Mitglied ist. Sie finden lediglich Werner, der zumindest die gleichen Stammdaten hat. Und das kommt nicht von ungefähr. Werner ist Erich ist Werner, genau genommen Erich Werner.

Eine Veränderung im Meldegesetz hat im Jahr 2010 dazu geführt, dass in offiziellen Dokumenten in der sogenannten maschinenlesbaren Zone (MRZ) nicht mehr der Rufname aufgeführt wird, sondern alle Vornamen in ihrer festen Reihenfolge. Früher, vor allem in der Deutschen Demokratischen Republik, wurde zur Klarheit der Rufname unterstrichen und so hervorgehoben. Doch das ist nun nicht mehr möglich.

Deshalb kann zunächst nicht einmal das Standesamt helfen, denn auf der beglaubigten Abschrift der Geburtsurkunde heißt Erich Werner nun Erich Werner und nicht mehr Erich Werner .



Karl de Maizière, Johann von Schiller, Eugen Brecht

Über weitere Beglaubigungen und einen extra aufgesetzte Bestätigung kann Werner als Erich immerhin die Reise antreten. Doch durch Erichs plötzliches Auftauchen ergeben sich andere Probleme. Er hat neben der fehlenden Vita auch keine aktuelle Krankenversicherung, keine Patientenverfügung, keine Vorsorgevollmacht. Vom Testament ganz zu schweigen.

Auch einige der berühmtesten Deutschen würde man nach heutigen Maßstäben nicht wiedererkennen: Johann (Christoph Friedrich) von Schiller, Bernd (Heinrich Wilhelm) von Kleist, Eugen (Berthold Friedrich) Brecht, Heinrich (Theodor) Fontane, René (Karl Wilhelm Johann Josef Maria) Rilke. Letzerer war offenbar sogar mit keinem seiner Vornamen ganz zufrieden und änderte René in Rainer. Die komplette Familie Mann hatte die Tradition, nicht den ersten Vornamen als Rufnamen zu vergeben. Das Durcheinander wäre heillos.

Der Petitionsausschuss antwortet meiner Oma mit einer Stellungnahme aus dem Bundesinnenministerium. Neben einigen formalen und technischen Erklärungen findet sie auch ein Fünkchen Hoffnung, ihren Werner zurückzubekommen: "In dem am 1. November 2015 in Kraft tretenden Bundesmeldegesetz (BMG) ist in §3 Absatz 1 Nr. 3 ausdrücklich festgelegt, dass Vornamen unter Kennzeichnung des gebräuchlichen Vornamens zu speichern sind." Wenn der Anmeldende angibt, dass ein anderer als der erste Vorname sein Rufname ist, soll dieser in einem besonderen Feld des Datensatzes gespeichert werden.

Nur wenige Meldeämter erfassen überhaupt die Problematik

Doch in der Praxis geschieht das nicht. Ende Oktober können die meisten angefragten Meldeämter keine konkreten Angaben darüber machen, wie viele Menschen mehr als einen Vornamen besitzen und wie viele davon nicht den ersten als Rufnamen gewählt haben. "Vorab möchte ich gleich darauf hinweisen, dass ein Rufname nicht mehr gekennzeichnet wird, also technisch allenfalls die Übermittlung aller Vornamen in Betracht käme", schreibt etwa die Stadt Oranienburg. "Leider kann ich Ihnen keine Auskunft zu Ihrer Frage erteilen. In der Stadt Cottbus werden alle Vornamen über eine Datenbank tabellarisch erfasst, allerdings ist für alle Vornamen nur eine Spalte vorgesehen, sodass keine Unterscheidung zwischen Rufnamen und weiteren Namen erfolgt", in Cottbus. Und: "Leider lassen sich diese Daten nicht aus dem Melderegister herausfiltern. Daher können wir Ihnen keine Zahl liefern", in Berlin. Einige Städte können aber Zahlen schicken. In Wildau (Landkreis Dahme-Spreewald) haben von 10.242 Einwohnern 4.649 gemeldete Personen (mindestens) einen Zweitnamen, davon ist bei 1.024 Personen der Erstname nicht der Rufname, das heißt jeder zehnte Wildauer ist von der Regelung betroffen. In Falkensee (Havelland) hat mehr als jeder Zweite der 44.386 Einwohner zwei oder mehr Vornamen, 22.865 Personen. Davon ist immerhin bei 1.802 Personen der erste Vorname nicht der Rufname. Und in der Fontanestadt Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) haben 14.382 von 32.335 Menschen mehr als einen Vornamen - allerdings nur 764 einen anderen als den ersten als Rufnamen.



Zeugnisse, Diplome, Urkunden - es gibt nur einen Werner Hennig

Werner bleibt vorerst Erich

Wie vielen Menschen es seit 2010 also so ging wie meinem Opa Erich Werner, ist schwer zu sagen. Verschiedene Umfragen - etwa von Ancestry.de, der führenden deutschen genealogischen Webseite - ergeben, dass etwa 35 Prozent der Deutschen mehr als einen Vornamen besitzen. Der Vornamensforscher Knud Bielefeld ermittelte für den Geburtenjahrgang 2015 sogar einen Wert von 40,8 Prozent. Das heißt, zwei von fünf geborenen Kindern hatte mehr als einen Vornamen. Wie oft dabei der Rufname nicht der erste Vorname ist, lässt sich nicht sagen. Dennoch scheint es genügend Leute wie meinen Opa betroffen zu haben. Denn ab dem 1. November können sie in Deutschland nun frei wählen: die Reihenfolge der Vornamen kann offiziell beim Standesamt geändert werden, so lange die nicht durch einen Bindestrich gekoppelt sind. Das Gesetz wurde bereits im Mai 2017 vom Bundestag beschlossen. Erich Werner wird davon zunächst allerdings keinen Gebrauch machen. Er will abwarten, ob eine neuerliche Änderung überhaupt sinnvoll ist. Frühestens dann, wenn eh ein neuer Personalausweis und Reisepass ausgestellt werden müssen, will er sich die Frage stellen. Denn in den vergangenen vier Jahren haben Ämter und Versicherungen nach und nach Werner durch Erich ersetzt, in der Regel existieren sie nun friedlich nebeneinander. Und wo es noch nicht der Fall ist, lassen sich meist Lösungen finden. Auf Reisen geht derweil Erich, der Mann ohne Vergangenheit. Familie und Freunde, etwa im Potsdamer Anglerverein, dürfen natürlich weiter Werner sagen. Besonders geschickt war der Veranstalter der nächsten Reise: Dort checkt nun Erichwerner ein.