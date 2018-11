Wer am Morgen auf den Straßen in Berlin und Brandenburg unterwegs ist, sollte vorsichtiger sein als in den letzten Tagen: Es könnte glatt werden, warnt der Deutsche Wetterdienst. Streufahrzeuge stehen laut Stadtreinigung und Landesbetrieb Straßenwesen bereit.

Auf den Straßen von Berlin und Brandenburg könnte es am Freitag rutschig werden. Bis zum Vormittag bestehe wegen gefrierenden Regens erhöhte Glatteisgefahr, warnte der Deutsche Wetterdienst. Dabei dürften die Tiefsttemperaturen minus 4 Grad erreichen, wobei es am Tag teilweise auch bis auf 5 Grad hochgehen kann.

Am Abend und in der Nacht zum Samstag dürfte es wieder glatt werden. Mit Regen ist im Westen, mit Schneeregen teilweise im Osten zu rechnen. Die Berliner Stadtreinigung wird am frühen Morgen ein Auge auf Straßen und Wege haben. "Wo es erforderlich ist, wird gestreut", teilte das Unternehmen via Twitter mit.