Gottesdienst soll an getötete Radfahrer in Berlin erinnern

Elf Radfahrer sind in diesem Jahr auf Berliner Straßen getötet worden. Aktivisten erinnerten danach oft vor Ort an die Toten. Jetzt soll es erstmals einen gemeinsamen Gedenkgottesdienst geben.

Erstmals wird in Berlin mit einem Gedenkgottesdienst an alle Radfahrer erinnert, die auf den Straßen der Hauptstadt ums Leben gekommen sind. Er soll am Mittwoch, dem Buß- und Bettag, in der St. Marienkirche am Alexanderplatz stattfinden.

Bereits am Montag wurden elf weiße sogenannte Geisterräder an der Marienkirche aufgestellt. Jedes Rad soll einen der verunglückten Radfahrer symbolisieren. Zudem soll in dieser Woche jeweils ein weißes Rad auch im Altarraum der Kirche präsentiert werden.