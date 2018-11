Nach einer monatelangen Hängepartie haben sich Berlins Sozialverwaltung und die BVG auf die Einrichtung von Kältebahnhöfen am Moritzplatz (U8) und in Lichtenberg (U5) am Freitag verständigt. An den Bahnhöfen seien bereits Dixi-Toiletten aufgestellt worden, wie die Senatsverwaltung am Freitag mitteilte. Ab dem Wochenende seien zudem Teams von Streetworkern sowie Sicherheitsmitarbeitern der BVG im Einsatz.