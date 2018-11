Gefängnisstrafe in Brandenburg

Der Bescheid sei am Donnerstag eingegangen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurde der Antrag von der zuständigen Staatsanwaltschaft München II unter anderem deswegen abgelehnt, weil Mahler eine notwendige medizinische Behandlung verweigert habe.

Der todkranke Holocaustleugner Horst Mahler bleibt in Haft. Ein Antrag zur Haftunterbrechung sei abgelehnt worden, sagte seine Tochter Wiebke Mahler am Freitag auf Anfrage. "Mein Vater hat seine letzte Wegstrecke begonnen", sagte sie.

Die "Märkische Allgemeine" hatte am Freitag berichtet, dass für den Strafgefangenen von der Brandenburger Justiz eine Haftpause beantragt worden war. Dies wollte das Justizministerium zunächst nicht bestätigen. Auch die Münchener Staatsanwaltschaft wollte sich unter Hinweis auf das nichtöffentliche Verfahren nicht äußern.



Der 82-jährige Mahler war Mitbegründer der linksextremistischen Rote Armee Fraktion (RAF), die zahlreiche Terroranschläge verübte. Er wurde 1970 verhaftet und wegen Bankraubs und Gefangenenbefreiung zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt.

Mitte der 1990er Jahre wandte er sich dem Rechtsextremismus zu. Der Anwalt vertrat die NPD, deren Mitglied er war. Er bedrohte Richter, einen Staatsanwalt und mehrere Abgeordnete mit dem Tod. Seit 2009 verbüßt er in der JVA Brandenburg/Havel eine Gesamtstrafe von zehn Jahren und zwei Monaten wegen Volksverhetzung und Holocaust-Leugnung. 2017 kehrte er nach einer krankheitsbedingten Haftunterbrechung nicht wieder ins Gefängnis zurück, er beantragte Asyl in Ungarn. Dieses wurde abgewiesen und Mahler an der ungarischen Grenze verhaftet. Seine aktuelle Strafe wäre im Oktober 2020 verbüßt.