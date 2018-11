Bundesweit hat jede vierte Frau mindestens einmal in ihrem Leben körperliche oder sexuelle Gewalt durch ihren Partner erlebt. Das zu ändern, ist Ziel von Christian Gerkuhn. Er ist Anti-Gewalt-Trainer in Berlin und arbeitet mit den Tätern.

Die Studie des Familienministeriums hat festgestellt, dass Gewalt gegen Frauen in allen sozialen Schichten vorkommt. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen?

Ja absolut. Vor allem im Kontext der häuslichen Gewalt ist es schichtenübergreifend.

Welche Ursachen hat denn geschlechtsspezifische Gewalt?

Die Ursachen sind vielfältig. Aber alle Männer, mit denen ich bisher in den Trainingskursen zusammengearbeitet habe, sind selbst irgendwann in ihrem Leben Opfer von Gewalt geworden - in der Regel in der Kindheit oder in der Jugend, häufig in der Familie und häufig durch den eigenen Vater.