André Hoeck verlor nach einer Trennung den Boden unter den Füßen. Eineinhalb Jahre lang lebte er in einem Zelt an der Spree und wäre fast erfroren. Im Interview erzählt der Berliner, wie ihn die Kälte zermürbte - und er sich zurück ins Leben kämpfte.

André Hoeck : Sie hatten es ja schon angeschnitten. Mir ging es richtig gut. Ich lebte auf Gran Canaria in einem gemieteten Haus, das Geschäft lief gut. Dann trennte sich meine Frau von heute auf morgen von mir und ging mit einem anderen Mann. Das hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Ich habe mich mit Sport und ähnlichen Sachen von dem ganzen Schmerz abgelenkt aber der wurde immer stärker und irgendwann begann ich zu trinken, eigentlich, um meinen Schmerz mit Alkohol zu therapieren und bin darüber zum Trinker geworden und vernachlässigte mein Firma. Dann ging mir das Geld aus und ich hatte nur die Wahl, entweder meine Miete zu überweisen oder nach Deutschland zu gehen und mich hier ins Sozialsystem zu begeben. Ich hatte für die ersten Tage noch ein bisschen Geld für Pensionen und Hostels. Der Plan mit dem Sozialsystem ging aber durch den immensen Alkoholkonsum nicht auf. Ich habe es nie beantragt und verlor auch am Anfang obendrein noch alle Papiere und war dann plötzlich obdachlos.

Aber die Senatorin hat gesagt: Jeder, der ein warmes Bett braucht, kriegt eins. Wenn die Kälte das Problem ist, dann ist das doch eigentlich gelöst, oder?

Die Senatorin hat die Wahrheit gesagt. Allerdings: Es gibt in Berlin geschätzt 10.000 Obdachlose. Dem stehen etwa 1.000 Schlafplätze gegenüber. Und wenn es nicht gerade bitterkalt wird, werden sie manchmal nicht mal voll. Das hat Gründe. Die Zustände dort, die ich persönlich kenne, sind einfach menschenunwürdig. Da hat man einen Raum, der etwas größer ist als ein normales Wohnzimmer und dann liegen 12, 15, manchmal 20 Menschen drin. Die Isomatten am Boden, 40, 50 Zentimeter Abstand dazwischen. Diese Menschen sind jeden Alters, zwischen 18 und 88 Jahren, stammen manchmal aus acht verschiedenen Ländern.

Sie sind alle mehr oder weniger stark betrunken und manche auch psychisch krank. Es ist extrem laut in der Nacht, Leute schnarchen, das Licht geht an und aus und es gibt Diebstähle und Krankheiten: Tuberkulose, Hepatitis C, Läuse jeder Art werden in diesen Einrichtungen übertragen. Ich frage Sie ganz offen: Würden Sie da schlafen?