Robert Heinrich: Das hoffe ich schon, vor allem wenn es um Noten geht. Mein Ziel ist es, Transparenz und Nachvollziehbarkeit herzustellen, um auch Konflikten aus dem Weg zu gehen. Ich will den Schülern auch aufzeigen, was sie tun können, um eine gewisse Note zu erreichen. In diesem Bereich hoffe ich, weiter transparent zu sein.

Lehrer für Englisch, Geschichte und Politikwissenschaften am Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium in Lichtenberg. 2014 wurde er als Berlins bester Pädagoge mit dem Deutschen Lehrerpreis ausgezeichnet.

In der Medizin ist zum Beispiel Kommunikation wichtiger als beispielsweise in Ingenieurswissenschaften. Dinge wie Kommunikationskompetenz oder die Fähigkeit im Team zu arbeiten, stehen nicht unbedingt auf dem Zeugnis.

Am Ende ist es aber trotzdem so, dass die Uni oder der Ausbilder wahrscheinlich keine längeren Gespräche mit dem Bewerber führt, wenn er ihn ablehnt, weil die Note nicht gut genug ist.

Die Schüler wollen die Noten haben, weil von außen der Druck an sie herangetragen wird. Das Gespräch ist viel wichtiger für die Schüler und Schülerinnen, wo sie erfahren in welchen Bereichen sie Stärken haben. Das interessiert sie viel mehr.

Man merkt Ihnen Ihr Unbehagen an, dass sie vom Notensystem nicht wirklich überzeugt sind. Aber man muss ja in diesem System irgendwie zurechtkommen. Es gab auch immer wieder Versuche, Noten erstmal wegzulassen und später zu vergeben. Es sind die Schüler, die gerne benotet werden wollen. Wie erklären Sie sich das?

Die Schule spiegelt in gewisser Weise die Gesellschaft. Wenn die Gesellschaft meint, dass es relevant ist, ein Curriculum zu schreiben, dann soll das so sein. Ich kann den Frust verstehen, aber ich habe auch das Gefühl, dass manche Schüler eine Neigung für Geschichte haben und manche eher nicht. Ich weiß nicht, ob es nur reduzierbar auf die Fächer ist.

Zumindest an den Universitäten wird es wahrscheinlich noch eine Weile dauern bis der NC abgeschafft ist. Da zählt die reine, harte Note. Wir haben auch mit Schülern gesprochen. Einer meinte, Noten seien zwar okay, aber für bestimmte Fächer dürfte es eigentlich keine geben. Als Beispiel nannte er die Fächer Sport und Kunst, die auf Talent abzielen. Sie unterrichten Englisch, Geschichte und Politik. Wie sehen Sie das?

Wie wichtig ist es den Schülern und Schülerinnen, Gerechtigkeit zu erleben oder Diskussionen über Gerechtigkeit zu führen – zum einen, was ihre eigenen Leistungen betrifft, aber auch generell?

Die Schüler wollen vor allen Dingen als Mensch wahrgenommen werden - mit persönlichen Problemen und persönlichen Stärken. Dann habe ich das Gefühl, dass sie zufriedener und motivierter sind. Sie wissen, ich achte auf den ganzen Menschen und auf die Zahl. Die Schüler sollen als Individuum betrachtet werden. Aber momentan sind wir in den Berliner Schulen noch nicht so weit, dass das System so richtig passt zu dem, was wir eigentlich wollen.

Vielen Dank für das Gespräch.