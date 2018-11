Bild: rbb/Grit Lieder

Islam-Master an der FU Berlin - Online üben, was in Nahost nicht gelingt

Freie akademische Debatten mit Kollegen im Nachbarland - für Islamwissenschaftler im Nahen Osten ist das Geschichte. Ein Berliner Masterprogramm bringt israelische und palästinensische Studenten online zueinander. Doch die Zukunft des Pilotprojekts ist unsicher. Von Grit Lieder



Professor Eric Ormsby betritt den Seminarraum - online. Der Islamwissenschaftler hat sich gerade aus Marseille eingeloggt. Mikrofoncheck, Kameracheck, er ist bereit. Der 77-Jährige sitzt in seinem Wohnzimmer. Einblicke in die Inneneinrichtung des Dozenten - im Studiengang "Intellectual Encounters of the Islamicate World" ist das völlig normal. Nach und nach trudeln die Studierenden im virtuellen Seminarraum ein. 20 quadratische Kacheln öffnen sich im Videochat, die Teilnehmer sitzen in Ost- und West-Jerusalem, Ramallah, Bethlehem, Teheran, Marseille und Berlin. Niemand fehlt.

Ohne Berührungsängste: Teilnehmer des Masterprogramms an der FU Berlin bei einem Treffen in Berlin 2014 Bild: rbb/Grit Lieder

"Willkommen zur vierten Sitzung der 'Einführung in die Islamische Theologie'", begrüßt Roman Rehor von der Freien Universität Berlin die Masterstudierenden. Der IT-Spezialist hat den virtuellen Raum mitgestaltet, moderiert die heutige Veranstaltung. Er grinst in die Kamera, über ihm strahlt Neonlicht. Denn Rehor und seine Kolleginnen sitzen ganz unten, im Souterrain des Neubaus für die "Kleinen Fächer" in der Fabeckstraße in Berlin-Dahlem. Projektmanagerin Imke Rajamani trifft gerade letzte Vorkehrungen für die Online-Seminare, die hier Sessions genannt werden. Erster Tagespunkt: kurze Rückmeldungen zur jüngsten Gewalteskalation in Nahost. Die ausgebildete Mediatorin will sicherstellen, dass alle Studierenden aus den betroffenen Gebieten einen freien Kopf fürs Studium haben.

Online studieren im digitalen Entwicklungsland Deutschland

Parallel löst Rehor noch letzte technische Probleme. Die haben meist Teilnehmer aus Deutschland, weil ihr häuslicher DSL-Anschluss im Schnitt langsamer ist als der palästinensische Standard in der West-Bank. "Ich sage immer: Deutschland, das digitale Entwicklungsland", sagt Rajamani schmunzelnd. Das Seminar beginnt "as usual": mit Professor Ormsbys sonorer Stimme, unterbrochen von Emojis mit Sounds. Von seiner Wohnung zugeschaltet ist Mahmuud [Name geändert]. Er ist bereits der dritte Teilnehmer aus dem Gaza-Streifen, der den einjährigen Master absolviert. 2017 ist er für sein Onlinestudium nach Berlin gekommen, ausreisen konnte er dank eines Visums und wegen ein paar Dingen, über die er nicht gern spricht. Ein Onlinestudium in Gaza war aussichtslos, pro Tag gab es nur sechs Stunden Strom. Zu wenig für den digitalen Abschluss. "Die Angriffe am Montag waren die Schlimmsten seit der zweiten Intifada im Jahr 2000. Ich verliere die Hoffnung für Gaza", sagt Mahmuud. Er ist nicht gut drauf, hat am Montag einen Freund verloren und Angst um seine Familie. Seinen israelischen Kommilitonen will er auch heute mit Respekt begegnen. "Wie immer!", sagt er mit Nachdruck.

Unterschiedliche Perspektiven, gemeinsamer Blick auf den Islam - Aufnahme aus dem Jahr 2014 Bild: rbb/Grit Lieder

2019 endet das Pilotprojekt voraussichtlich

Als Islamwissenschaftler möchte er zwischen dem Glauben seiner Kommilitonen und der Politik ihrer Heimatländer unterscheiden. Religion und akademische Neugier sind der "Common-Ground", auf dem sich diese Studierenden begegnen, zweimal im Jahr auch ganz analog in Berlin-Dahlem, zum Kolloquium und den Abschlussprüfungen. Dann sitzen die angehenden Islamwissenschaftler, mitunter frühere israelische Berufssoldaten und ehemalige inhaftierte Palästinenser, Menschen aus Israel und Iran, Syrien und Deutschland in Dahlem und beugen sich gemeinsam über Korantexte. Räume für freie Begegnungen und offene akademische Debatten sieht Katja Jung in Israel und den palästinensischen Gebieten immer weniger. Seit 2014 reist die Geschäftsführerin des Studiengangs nach Jerusalem, um Alumni zu treffen und für den Studiengang zu werben. Mahmuud und seine Kommilitonen könnten ihre letzten Studierenden sein, denn 2019 läuft die Finanzierung durch den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) aus. Ob das Projekt an der Freien Universität weitergeführt wird, ist nicht noch nicht entschieden.