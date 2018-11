Ein Jäger ist bei einer Treibjagd in Ostbrandenburg verletzt worden: Ein weiterer Jäger schoss am Samstag auf ein Tier, ein Splitter traf dabei den Geschädigten am Oberarm, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Verletzte sei noch am Samstagabend in einem Krankenhaus operiert worden.