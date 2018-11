Eine israelische Journalistin soll in Berlin-Neukölln von Jugendlichen bei ihrer Arbeit behindert und mit einem Feuerwehrskörper angegriffen worden sein. Die Berliner Polizei bestätigte rbb|24 am Montagabend, dass die Behörde im Laufe des Tages von derartigen Vorwürfen erfahren und den Kontakt zu der Betroffenen gesucht habe. Polizeisprecher Martin Halweg zufolge sollte die Frau durch das Fachkommissariat Staatsschutz des Landeskriminalamtes befragt werden, "um zu prüfen, ob dort ein möglicherweise antisemitisches Tatmotiv vorliegt". Ob das Gespräch am Montag stattgefunden hat oder Anzeige gestellt wurde, konnte Halweg nichts sagen. Antonia Yamin, nach eigenen Angaben Korrespondentin für den israelischen Sender Kan, hatte am Montag ein 23-sekündiges Video auf Twitter veröffentlicht, das den Vorfall zeigen soll. Am Abend teilte sie per Twitter auf Englisch mit, sie sei inzwischen auf einer Polizeiwache gewesen, nachdem die Polizei auf sie zugekommen sei.

Dazu twitterte Yamin: "Wie man im Video sehen kann, ist es nicht möglich in Berlin-Neukölln auf Hebräisch zu berichten, ohne gestört zu werden und ohne von Leuten mit Feuerwerkskörpern beworfen zu werden." ("As you can see on the video you can't report in Hebrew in Neukölln Berlin without being disturbed and without people throwing Firecrackers at you.")

Nach Presseberichten über einen möglicherweise antisemitischen Hintergrund ergänzte Yamin in einem Tweet, sie habe nicht nach Überschriften mit "Anti-Semitismus" gerufen ("… I do not shout headlines like 'anti-Semitism' …"). Sie wisse nicht genau warum die Männer den Knaller geworfen hätten; sie habe aber zu diesem Zeitpunkt hebräisch gesprochen und das Mikrofon habe das Logo des israelischen Senders gezeigt. ("I spoke Hebrew while reporting on the street, my microphone has the name of my channel written on it in big Hebrew letters and they asked me 'where does it go'.)

In einem Tweet räumt Yamin aber auch ein, es könne sei, dass die Männer sie auch als Frau hätten belästigen wollen. ("I emphasize that in my opinion it is less important whether the men knew that I was Jewish/Israeli or that they just wanted to harass a woman in the street.")