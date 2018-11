"Ein Wort, das in ganz Deutschland verbreitet ist"

"Ehrenmann" beziehungsweise "Ehrenfrau" ist das "Jugendwort des Jahres" 2018. Der Berliner Polizeikommissar Jeremy Jahn, der in der Jury saß, begründet im Interview die Entscheidung und erzählt, welche Jugendwörter er und seine Kollegen im Job benutzen.

rbb: "Ehrenmann" und "Ehrenfrau" lautet das Jugendwort des Jahres. Sonst braucht man für das Jugendwort oft eine Übersetzungshilfe, hier sieht es so aus, als würde das einfach bedeuten: Du bist in Ordnung. Stimmt das so?

Jeremy Jahn: Ja, du bist in Ordnung; du hast was Schönes für mich gemacht; vielen Dank - in diesem Zusammenhang könnte man das sagen. Zum Beispiel: Schön, dass du mir den Döner gerade geholt hast, du Ehrenmann.

War dieser Begriff denn auch Ihr Favorit?

Ja, aber nicht von Anfang von an. Erst nach der Jurysitzung, bei der es besprochen wurde.

Was war vorher Ihr Favorit?

Vorher war es der Ausspruch: "Ich küss dein Auge."

Was heißt das denn?

Das ist ein sehr starkes Dankeschön.

Und was hat Sie an "Ehrenmann" und "Ehrenfrau" letztendlich dann doch überzeugt? Welche Argumente hatte die Jury?

Die Argumente waren, dass es ein stark verbreitetes Wort ist, das auch wirklich benutzt wird. Daran gab es in den letzten Jahren auch Kritik: Warum wurde dieses und jenes Wort gewählt, wenn es keiner benutzt? In diesem Jahr wurde ein Wort ausgezeichnet, das unserer Ansicht nach in ganz Deutschland auch wirklich verbreitet ist.