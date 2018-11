Wie in Berlin schaltet die Telekom auch in Brandenburg am 5. November ihren analogen Kabelempfang ab. Bei Vodafone Kabel Deutschland ist der analoge Dienst noch ein bisschen länger verfügbar - bis zum 20. November. Nur in Schöneiche ist schon am 6. November Schluss mit dem analogen Kabelempfang.

- Ahrensfelde - Vodafone - 20.11.2018

- Eiche - Vodafone - 20.11.2018

- Eichwalde - Vodafone - 20.11.2018

- Hoppegarten - Vodafone - 20.11.2018

- Kleinmachnow - Telekom - 05.11.2018

- Panketal - Vodafone - 20.11.2018

- Potsdam - Telekom - 05.11.2018

- Schönefeld - Vodafone - 20.11.2018

- Schöneiche - Vodafone - 06.11.2018

- Stahnsdorf - Telekom - 05.11.2018

- Zepernick - Vodafone - 20.11.2018

- Zeuthen - Vodafone - 20.11.2018