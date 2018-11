Im Kienbergpark in Berlin-Hellersdorf ist es in der vergangenen Woche zum wiederholten Mal zu Vandalismus gekommen. Wie der Betreiber Grün Berlin am Dienstag mitteilte, wurden im Bereich der Kienbergterrassen Obstbäume beschädigt und Plattenabdeckungen von Natursteinmauern zerstört. Auch Baumverankerungen seien herausgerissen worden.