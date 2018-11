Kranzniederlegung am Mariannenplatz

Hunderte Berliner Feuerwehrleute haben am Totensonntag in Kreuzberg ihrer im Dienst umgekommenen Kolleginnen und Kollegen gedacht. Die traditionelle Kranzniederlegung mit Schweigeminute am Feuerwehr-Ehrenmal auf dem Mariannenplatz wurde auch von Innensenator Andreas Geisel (SPD) begleitet.