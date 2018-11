Auswertungen zur Kriminalitätsbelastung in den Berliner Bezirken und Ortsteilen veröffentlichte die Polizei bisher alle zwei Jahre in Dokumentenform, seit 2008 erschienen sie als "Kriminalitätsatlas". Die Daten in der Online-Karte sollen nun künftig jährlich aktualisiert werden.

"Mit diesem interaktiven Kriminalitätsatlas ist uns ein wichtiger Schritt zu mehr Transparenz und Bürgerfreundlichkeit gelungen", teilte Polizeipräsidentin Barbara Slowik mit "Mit dem Programm kann sich jetzt jeder anschaulich über die Sicherheitslage in seinem Kiez informieren."



In der Statistik finden sich absolute Zahlen zu erfassten Fällen, sowie sogenannte Häufigkeitszahlen - das sind die Fälle pro 100.000 Einwohner. Aufgegliedert wird nach 17 verschiedenen Deliktsbereichen in den Berliner Bezirken und 138 Bezirksregionen, dazu nach sogenannten kiezbezogenen Straftaten.



In der Karte können über Zeitreihen Werte aus über sechs Jahren (2012 bis 2017) verglichen werden. Datenbasis ist die Polizeiliche Kriminalitätsstatistik (PKS).